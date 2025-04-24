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"نعطيها على جثثنا".. مواطنون ينتفضون لأرض تابعة للدولة ضد متنفذ استولى عليها

محليات

2025-04-24 | 06:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;نعطيها على جثثنا&quot;.. مواطنون ينتفضون لأرض تابعة للدولة ضد متنفذ استولى عليها
3,933 شوهد

السومرية نيوز-محليات

نظم عدد من سكان منطقة الصحفيين في البلديات شرقي العاصمة بغداد، وقفة احتجاجية في ساحة خالية امام المنازل، بسبب تحركات لمنح الأرض لمستثمر متنفذ بحسب أهالي المنطقة.

وقال احد سكان المنطقة ويدعى "أبو مصطفى"، للسومرية نيوز، انه "هناك متنفذين يحاولون الاستيلاء على ارض مساحتها ٧ دوانم وهذه الأرض أساسا تابعة لأمانة بغداد، يعني مملوكة للدولة بصفتها مساحة تشجير، لكن امانة بغداد بنفسها متعاونة مع المتنفذين".

وأشار الى ان "هذه الأرض التي محددة كارض تشجير او مشاريع مستقبلية للدولة، لكن جاء شخص متنفذ للتجاوز عليها بالتعاون ومساعدة كوادر الأمانة ليستولي عليها".

وأكد أنه "لا نعطي هذه الأرض على جثثنا، لكونها المتنفس الوحيد للمنطقة، والمستثمر يريد خنق المنطقة"، متسائلا باستغراب: "كيف ان المواطن حريص على أموال الدولة، بالمقابل الدولة هي من تساعد السارق على أموالها واملاكها".

من جانب اخر، قال احد سكان المنطقة ويدعى حسن جبار، انه "تعرضنا لتهديدات عديدة بالرغم كوننا حافظنا على هذه الأرض منذ 2010 وحتى الان".

وبين أن "من يطالب بالأرض ينتمي الى جهة معينة ويمتلك كتبا مزورة وكوادر البلدية متعاونة معه".
 
 

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استثمار ارض

تجاوز متنفذين على اراضي الدولة

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