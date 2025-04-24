"نعطيها على جثثنا".. مواطنون ينتفضون لأرض تابعة للدولة ضد متنفذ استولى عليها

وقال احد سكان المنطقة ويدعى " "، للسومرية نيوز، انه "هناك متنفذين يحاولون الاستيلاء على ارض مساحتها ٧ دوانم وهذه الأرض أساسا تابعة لأمانة ، يعني مملوكة للدولة بصفتها مساحة تشجير، لكن بنفسها متعاونة مع المتنفذين".وأشار الى ان "هذه الأرض التي محددة كارض تشجير او مشاريع مستقبلية للدولة، لكن جاء شخص متنفذ للتجاوز عليها بالتعاون ومساعدة كوادر الأمانة ليستولي عليها".وأكد أنه "لا نعطي هذه الأرض على جثثنا، لكونها المتنفس الوحيد للمنطقة، والمستثمر يريد خنق المنطقة"، متسائلا باستغراب: "كيف ان المواطن حريص على ، بالمقابل الدولة هي من تساعد السارق على أموالها واملاكها".من جانب اخر، قال احد سكان المنطقة ويدعى ، انه "تعرضنا لتهديدات عديدة بالرغم كوننا حافظنا على هذه الأرض منذ 2010 وحتى الان".وبين أن "من يطالب بالأرض ينتمي الى جهة معينة ويمتلك كتبا مزورة وكوادر البلدية متعاونة معه".