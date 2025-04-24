ما حقيقة قرار السماح للعراقيين بتظليل سياراتهم؟ مصدر يكشف

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تداولت أنباء بشأن وجود توجيه من للسماح للمواطنين بتظليل زجاج السيارات بدرجة معينة او وضع "بردة" لتخفيف حر الصيف".وأضاف المصدر، أن "هذه الأنباء غير دقيقة وأن لا يسمح بهذا الأمر وأن الداخلية رفعت تعديلاً على هذا القانون الى وهي ما زالت بانتظار إقرار هذا التعديل في قانون المرور للشروع به من قبل ".