برلماني يدعو إلى حصر المشاركة بماراثون البصرة "بفئة الذكور" فقط

ودعا في بيان ورد للسومرية نيوز، "القائمين على فعالية (نصف ماراثون الدولي) إلى مراعاة هوية وتاريخها العريق وعمقها الإسلامي، داعياً كافة الجهات التنفيذية ذات العلاقة إلى التدخل وجعل المشاركة في هذا الماراثون محصورة بفئة الذكور دون الإناث".وتابع، إنه "في الوقت الذي ندعم فيه الرياضة والرياضيين في فإننا نحرص على محافظتنا واهلها وتوجهها العشائري والحسيني المشرّف، من خلال التأكيد على ان الماراثون الرياضي المزمع انطلاقه يوم الجمعة 25 نيسان الجاري، ينبغي ان يكون للرجال فقط، دونما اختلاط الجنسين او الاساءة لتاريخ هذه المحافظة المعطاء، بصرة الحسين والشهداء، بصرة الخير والعطاء، بصرة الثقافة والأدباء، بصرة الغيارى والشرفاء"زوطالب، الربيعي "الجهات الراعية للمهرجان بأن ينسجم مع مبادئ وثوابت وأخلاقه وتقاليده العربية الأصيلة، وان يكون هادفاً وبنّاءً، ولا يتضمن الغناء الصاخب والمخالفات ، وما عدا ذلك فلا داعيَ له، بل سيكون مرفوضاً، ويتحمل المخالف، المسؤولية القانونية كافة التبعات".