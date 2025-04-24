جامعة واسط تناقش أطروحة دكتوراه لطالبة "متوفية" (صور)

وقبل أسبوعين فقط من موعد مناقشة الرسالة، تعرضت الطالبة "إسراء مطشر" الى حادث مروري على بين محافظتي وواسط، عندما كانت برفقة اثنين من أولادها، لتفارق هي الحياة ويعاني أطفالها من ألم الكسور والفراق.وبحسب بيان لكلية التربية في ، ناقش في للعلوم الانسانية بجامعة اطروحة دكتوراه للمرحومة الطالبة اسراء مطشر الخويلدي عن رسالتها الموسومة (الزهد بعد المجون عند شعراء الاندلس).. من عصر الطوائف الى نهاية عصر بني الاحمر دراسة موازنة 422ـ 897هـ.وحضر المناقشة التي سادت أجوائها الحزن، رئيس الجامعة عباس لفته العقابي ومحمود القريشي عميد الكلية وجمع كبير من الاساتذة والطلبة فضلا عن ذوي الطالبة الفقيدة.وأكد المشرفون على الرسالة أن الفقيدة سلطت الضوء على موضوعات الادب الاندلسي واغراضه الشعرية وقد تم اعتماد منهجية علمية شاملة تقوم على الموازنة بين غرضي الهد والمجون في شعر شعراء الاندلس وقد اسهم في فتح افاق جديدة للبحث والنقش في مجال الادب الاندلسي .