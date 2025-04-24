يحمل الجنسية الامريكية.. السومرية تنفرد بتفاصيل جديدة عن مقتل عراقي في سوريا ذهب ليزور زوجته

وقال المصدر للسومرية نيوز ان العراقي متزوج من الفتاة السورية منذ عامين واسكنها في منزل هناك وكان يزورها بين الحين والاخر"، مشيرا الى ان "الشاب يحمل الجنسية الامريكية ايضًا".واوضح ان "الشاب قتل في ، وقامت عائلة زوجته بابلاغ اهله في "، مشيراً الى ان "عائلة الضحية العراقي تتهم عائلة زوجته بقتله، لكن اهل الزوجة ينفون مسؤوليتهم مؤكدين انه تعرض للتسليب والقتل في الشارع"واظهرت مشاهد مصورة تشييع الشاب حيدر من قبل ذويه، دون ايضاح المزيد من التفاصيل عن الحادثة او كيفية نقل جثمانه الى .وتشير المعلومات الحكومية الى ان المعابر البرية الرسمية المتمثلة بمنفذ القائم مع سوريا مغلق، ولا يوجد عبور بين البلدين الا لبعض الاستثناءات مثل عبور العراقيين العالقين في سوريا الى العراق، او السماح بالسوريين الموجودين في العراق بالعبور الى سوريا، لكن هناك شهادات عن وجود حملات زيارة الى تنطلق من العراق، دون معلومات واضحة عن كيفية عبورهم.ورصدت منشورات لمجموعات الكترونية لعراقيين مقيمين في امريكا، يعرفون الضحية، فيما اكدوا اقامة مجلس عزاء للضحية في مركز الاسلامي في .