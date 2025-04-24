ترميم مرقد الحاخام اليهودي إسحاق جاؤون وسط بغداد

وأظهر مقطع مصور اطلعت عليه ، أعمال الترميم بحضور موظفين رسميين للمرقد الواقع في منطقة قنبر علي وسط العاصمة.يذكر أن الحاخام اليهودي جاؤون أو الشيخ اسحاق استقبل الامام أثناء مسيره الى حرب صفين وأصبح خازنا لبيت المال، كما مدون على باب مرقده.