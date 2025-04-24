بالصور.. حملة استباقية لمواجهة الحمى النزفية في ميسان

وقالت المديرية في بيان، "ب خطوة نوعية وجهود مثمرة وبتنسيق مع المستشفى البيطري في ، شاركت مديرية بيئة ميسان متمثلة بمدير المديرية حبين وكوادر شعبة التوعية والإعلام البيئي وشعبة النظم البيئية الطبيعية وبرفقة ومساندة مركز شرطة حماية البيئة ودفاع مدني ميسان ، بحملة للتوعية البيئية والرش والتعفير والتعقيم التي نفذت اليوم الخميس في عدد من القرى التي تضم حظائر للمواشي والاغنام شمال المحافظة".

وأضاف البيان أن "الحملة تأتي ضمن الاجراءات والوقائية التي تنفذها الجهات المعنية في المحافظة لمنع حدوث اصابات بالحمى النزفية في ".

بدوره، قال مدير عام مشخول، إن "هذه الحملة والتي سترافقها حملات اخرى في الايام المقبلة تأتي تنفيذا للتوجيهات والوكيل الفني للوزارة في تكثيف الجهود التوعوية والاعلامية والمشاركة والمساندة للجهات التي تقوم بعمليات التعفير والتعقيم لحقول وحضائر المواشي في محافظة ميسان".

بدوره، أوضح بيئة ميسان باسم محمد حبين، أن "مشاركة المديرية بالجانب التوعوي في هذه الحملات تأتي ضمن الإجراءات والتدابير اللازمة للسيطرة والحد من انتشار مرض الحمى النزفية".

أدناه صور للحملة..