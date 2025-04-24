كركوك تكشف حقيقة تسجيل وفاة جديدة بالحمى النزفية

نفت دائرة صحة ، الخميس، تسجيل حالة وفاة جديدة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال معاون مدير عام صحة فاضل في حديث لـ ، "لا توجود حالة وفاة رابعة كما تناقلتها بعض الصفحات عبر الفيس بوك".