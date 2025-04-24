ميسان تسجل حالة انتحار داخل ملعب

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بتسجيل حالة انتحار داخل ملعب بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شخصا من سكنة مركز مدينة عثر عليه مشنوقا داخل ملعب في قضاء كميت".

واشار المصدر الى انه "حتى الان لم تعرف اسباب الانتحار"، مشيرا الى "نقل الجثة الى الطب العدلي".