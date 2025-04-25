مارثون كبير في البصرة (صور)

وقال مراسل ، إن مارثواناً جماعياً انطلق من منطقة الخورة وسط مدينة باتجاه ، والمسافة بين نقطة الانطلاق والوصول تبلغ 3 كيلومترات.وأضاف، أن المارثوان الرسمي سينطلق في الساعة 5:30 عصر اليوم بمشاركة عشرات المتبارين.