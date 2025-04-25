البصرة.. قضاء المدينّة ينتفض بسبب نقص الخدمات وتلوث المياه (فيديو)

وذكر مراسل ، ان المئات من أهالي قضاء المدينة خرجوا بتظاهرة غاضبة في وسط القضاء نتيجة نقص الخدمات وتلوث مياه الإسالة.وطالب المحتجون، "الحكومة المحلية بوضع حد لتلك المعاناة".ادناه الفيديو: