مسيرة تضامنية في الكاظمية لنصرة المقاومة بفلسطين ولبنان واليمن والعراق (صور)

وخلال المسيرة، ألقى المرجع الديني الشيخ كلمةً مهمةً، تناول فيها محطات النضال التاريخي للأمة"، مشدداً على "ضرورة الوعي بمسؤولية المرحلة، وتحمل الأمانة في نصرة قضايا الشعوب المستضعفة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية".وقال الشيخ : "مضى أكثر من خمسة وسبعين عامًا على معركة فلسطين، وأكثر من خمسة وعشرين عامًا على تحرير ، وسنة ونصف على طوفان الأقصى، ومع ذلك ما زالت بعض طبقات الأمة في غفلة، تخاف أو تتقاعس أو تخون."وأكد في كلمته رفضه لمحاولات النيل من المقاومة وسلاحها، قائلاً: "من يطالب بتسليم سلاح أو سلاح غزة أو مقاومة واليمن، فهو إما خائن، أو جبان، أو واهم. المقاومة ستبقى، ولن تتنازل عن سلاحها حتى يتحقق النصر أو تُنال الشهادة."وتوجّه بنداء إلى العلماء قائلاً: "أيها العلماء، لا تجعلوا الدين وسيلةً للتخدير. إنكم مسؤولون أمام الله، ولا بد أن تنهضوا للقيام بدوركم في هذه المرحلة المفصلية."وتحدث عن التفاعل العالمي مع القضية الفلسطينية"، مذكّراً بتحركات الطلاب في جامعات ، في حين تساءل: "أين مظاهرات ؟ أين صرخات والموصل والبصرة؟ لماذا هذا الصمت؟"وفي ختام كلمته، خاطب الحضور قائلاً: "أنتم اليوم تمثلون صوت الأمة، وموقفكم هذا رسالة لكل الأحرار في العالم. انقلوا هذا الموقف إلى من غاب عنه، واسألوهم لماذا لم يشاركوا؟ وماذا ينتظرون؟"وخُتمت الكلمة بالتكبيرات الجماعية والهتافات المؤيدة للمقاومةادناه الصور: