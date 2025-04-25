سرقة عجلة تابعة لوزارة الكهرباء في ذي قار

وقال المصدر لـ ، ان "مجهولين قاموا بسرقة عجلة حكومية تابعة لوزارة الكهرباء في قضاء سوق الشيوخ اثناء ركنها قرب منزل الموظف الذي بحوزته العجلة".وأشار الى انه "تم العثور عليها لاحقا في أحد المناطق النائية في القضاء".