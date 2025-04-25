حالتهما حرجة.. صعقة كهربائية تنقل عاملين الى المستشفى في ذي قار

وقال المصدر لـ ، ان "عاملين اثنين يعملان في احدى الشركات الاهلية بمنطقة الاسكان الصناعي في واثناء عملية ربط اسلاك الضغط العالي اصيبوا بصعقة كهربائية من ".وأشار الى انه "تم نقلهما للمشفى التركي لغرض العلاج، وهما في حالة حرجة".