ديالى.. عواصف شديدة تتسبب بسقوط أعمدة الكهرباء

وذكرت الشركة في بيان، أن “عاصفة هوائية لشديدة تسببت بسقوط 24 عموداً، وانقطاع تام للتيار الكهربائي عن خطوط تغذية "مدينة 1، مدينة 2، مدينة 3" جهد 11 ك.ف المغذية لمناطق مركز الناحية”.ونوهت إلى “استنفار الملاكات الهندسية والفنية في الفرع كافة جهودها الهندسية والفنية والآلية منذ اللحظة الأولى، لإصلاح ومعالجة الأعراض الفنية التي طرأت على خطوط الكهرباء بغية إعادتها للخدمة بالسرعة الممكنة”.