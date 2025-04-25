اندلاع حريق ضخم وسط تكريت.. والدفاع المدني يتدخل بـ9 فرق إطفاء

وذكر المديرية، المقدم خميس جدوع، أن “الحريق طال مبنى مخصص لبيع المفروشات، وشاركت في إخماده تسع فرق إطفاء إلى جانب عجلة السِنوركل التابعة للمديرية”.وبين، أن الجهود الكبيرة للفِرَق أسهمت في السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.وأضاف أن “سبب الحريق سيُحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية بعد استكمال التحقيقات الفنية”، دون تسجيل خسائر بشرية حتى لحظة إعداد الخبر.