وفاة 3 أشخاص جراء حريق تكريت

وبحسب المصدر، فإن الحريق تسبب بخسائر بشرية إلى جانب الأضرار المادية، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني كانت قد تدخلت بواقع 9 فرق إطفاء وعجلة سنوركل للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.وفي مساء الجمعة، أعلنت في ، عن اندلاع حريق كبير داخل عمارة تجارية مكونة من ثلاثة طوابق في حي الزهور وسط قضاء .وذكر المديرية، المقدم خميس جدوع، أن “الحريق طال مبنى مخصص لبيع المفروشات، وشاركت في إخماده تسع فرق إطفاء إلى جانب عجلة السِنوركل التابعة للمديرية”.وبين، أن الجهود الكبيرة للفِرَق أسهمت في السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.وأضاف أن “سبب الحريق سيُحدد من قبل خبير الأدلة الجنائية بعد استكمال التحقيقات الفنية”، دون تسجيل خسائر بشرية حتى لحظة إعداد الخبر.