تزامنا مع مراسم التشييع في روما.. إقامة صلاة على روح البابا فرنسيس في الموصل (فيديو)

وقال مراسل ، إن عددا من كنائس مدينة أقامت، اليوم، صلاة على روح السابق .وأضاف المراسل، أن العشرات من أبناء الديانة شاركوا في الصلاة بعد دعوة الكنسية اليها بالتزامن مع انطلاق مراسم التشييع الرسمية في مدينة .