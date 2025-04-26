حريق يلتهم منزلًا وسط محافظة البصرة (فيديو)

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حريق اندلع في احد منازل منطقة العالية وسط ، ولم تعرف أسباب اندلاعه لغاية الان".وتابع، انه "خسائر الحريق اقتصرت على المادية فقط، ولم يسجل اي إصابات او حالات اختناق تذكر".