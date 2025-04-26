قسم التنبؤ الجوي يصدر تحذيرا للعراقيين

وقال القسم في بيان ورد لـ ، ان "هناك تأثير سحب ركامية رعدية في مسار الطيران المحدد باللون الاحمر اليوم السبت كما موضح في المخطط ادناه".وأضاف ان "هذه السحب ستنتهي في الساعة 14:30 بعد الظهر اليوم".