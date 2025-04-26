"قدمنا ملفاتها للقضاء".. لجنة نيابية: اقتصاديات نفط الوسط مازالت متربعة على عرش الفساد

وقال نائب رئيس اللجنة لـ ، ان "ملفات شركة مخيفة وخطيرة وسبق وان اشرنا لها"، لافتا الى ان "هناك وثائق ولا تزال موجودة لدينا وعرض الجزء الاكبر منها على القضاء العراقي".وتابع ان "الاقتصاديات لا تزال عاملة بشكل طبيعي ومتربعة على عرش الفساد".وذكر ان "هناك اشكاليات على عقود اخرى احداها كان من المقرر لها ان تهدر من اموال 22 مليار دولار ونصف المليار".