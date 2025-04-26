صلاح الدين تعلن الحصيلة النهائية لحادث حريق "عمارة المفروشات"

وقال في بيان ورد لـ ، "ببالغ الحزن والأسى، تعلن حكومة عن وقوع حادث حريق مأساوي مساء يوم الجمعة، الموافق 25 – نيسان – 2025، في عمارة الأمين للمفروشات الواقعة في حي الزهور بمدينة ".وأضاف المكتب، أن "فرق الدفاع المدني وشرطة تكريت باشرت بالاستجابة الفورية لاحتواء الحريق فور وقوعه، حيث تمكّنت من السيطرة الكاملة على النيران بعد جهود مكثفة استمرت لساعات، رغم قوة الحريق واتساع رقعته".ولفت المكتب، الى ان "الحادث المؤلم أسفر عن تسجيل خمس حالات وفاة، تغمدهم الله بواسع رحمته، كما أصيب ستة مواطنين آخرين بحالات حروق واختناق طفيفة، وقد تم نقلهم إلى لتلقي العلاج اللازم".وتابع المكتب، الى ان "المعلومات الأولية تشير الى أن سبب الحريق يعود إلى تماس كهربائي داخل المبنى".وأفاد مصدر أمني، أمس الجمعة (25 نيسان 2025) بوفاة ثلاثة أشخاص إثر الحريق الكبير الذي اندلع داخل عمارة تجارية مخصصة لبيع المفروشات في حي الزهور وسط قضاء تكريت بمحافظة