بالفيديو.. فوضى في معمل للسمنت بنينوى

وذكر ناشطون ان "العاملين في معمل سمنت وهم باجر يومي، منعوا من ادخال هواتفهم الى المعمل مع دوام نحو 10 ساعات وباجور لا تتجاوز الـ15 الف دينار مع استقطاعات".واكد ان "العمال اعترضوا على هذه الإجراءات وطالبوا بانصافهم".