لجنة نيابية تحذر من ملف خطير يؤثر على حياة العراقيين

وقال عضو اللجنة لـ ، ان "ملف التلوث والملوحة في مياه شط من الملفات المهمة التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ومن ضمن الملفات الكبيرة بالمحافظة"، مبينا "اننا دعونا وحثينا الحكومة المحلية والاتحادية كثيرا لهذا الملف لان تعالجه وننتظر الإجراءات".وأضاف ان " والمياه والاهوار شخصت هذه المشكلة وعقدنا اجتماعات كثيرة داخل مقر اللجنة"، لافتا الى انه "تم توجيه والحكومة المحلية بوضع اجراءات حقيقية لمعالجة هذا الملف بشكل عاجل".واكد ان "هذا الملف خطير ويؤثر سلبا على الثروة الحيوانية والزراعية وعلى حياة البصريين حيث وصلت نسبة التلوث والملوحة الى مستويات عالية"، محذرا "من ان تكون هذه الازمة كسابقاتها في عام 2018 والتي اثرت على الكثير وخلفت الامراض والاوبئة".وشدد على "ضرورة ان تعالج الحكومة المحلية التلوث منذ بروزه في السنوات السابقة، الا انها انشغلت بملفات اخرى ونسيت هذا الملف المهم والحساس دون ان تعطيه الأولوية".