السفير اللبناني يؤكد اهتمام بلاده بتوسيع أطر التعاون مع النجف

وقال الأشرف كناوي، في بيان ورد لـ ، إن "المحافظ التقى اليوم السفير اللبناني لدى ، حيث جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات".وأكد المحافظ على "أهمية تطوير العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي والسياحي والزراعي والصناعي، فضلًا عن الفرص الاستثمارية في المحافظة".وتابع المكتب، أن "الجانبين بحثا إمكانيات التعاون في مجال تبادل الخبرات وتطويرها بما يعزز مكانة النجف الأشرف كمركز ديني وثقافي وتاريخي".من جهته، أعرب السفير اللبناني عن "اهتمام بلاده بتوسيع أطر التعاون مع الأشرف"، مشيدًا بـ"الإمكانات التي تمتلكها المحافظة، ومؤكدًا حرص السفارة على تفعيل الشراكات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين".