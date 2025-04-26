رئيس الوزراء: الحكومة مهتمة بالمحافظات الأشد فقراً.. هذا ما نعمل عليه

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ ، أن " ، استقبل اليوم، وفداً من عشيرة السادة آلطوال وبعض الوجهاء من ، إذ رحب بالوفد العشائري، مشيداً بدور العشائر العراقية الأصيلة ووقفتها المشرفة في الدفاع عن وحدة وسيادة ، وكذلك الموقف البطولي لابنائها في محاربة عصابات داعش الإرهابية، وتلبيتهم لفتوى المرجعية ، وتقديمهم التضحيات الجليلة في سبيل سيادة العراق، والحفاظ على السلم والمجتمعي، وحماية مؤسسات الدولة".وأشار رئيس الى "اهتمام الحكومة بالمحافظات الأكثر فقراً والعمل لرفع مستوى الخدمات والبنى التحتية فيها، واشار سيادته إلى حجم تلك المشاريع التي تنفذ في محافظة ، والتي سيلمس أهالي المحافظة نتائجها حال إنجازها، حيث اطلقت الحكومة حزمة خاصة من المشاريع تضمنت إنشاء شبكات الصرف الصحي ومشاريع المياه الصالحة للشرب في أغلب الأقضية والنواحي للمحافظة، وكذلك تأهيل أغلب أحياء مركز مدينة الديوانية، بجانب المشاريع الحيوية ومنها توسعة مصفى الشنافية، وإنشاء محطة كهرباء الشنافية بقدرة 1200 ميكاواط".