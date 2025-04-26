ضبط 11 عجلة دون الموديل في منفذ ميناء ام قصر الاوسط

وذكرت الهيئة في بيان، ورد لـ ، ان "مديرية منفذ ميناء الاوسط وبناءً على المعلومات الواردة من قبل رئيس هياة المنافذ الحدودية اللواء ، وبعد استحصال موافقة قاضي تحقيق ، تمكنت من ضبط حاويات عدد (3) حجم (40) قدم تحتوي على (11) عجلة المسموح دخوله، حيث تبين من خلال الكشف والتدقيق وجود تلاعب في ارقام شواصيها".واضاف البيان، انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مركز الكمرك وتنظيم محضر ضبط اصولي، واحالة العجلات الى مركز شرطة ، لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".