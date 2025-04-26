التربية تعلن استرداد 5 مليارات منذ بداية 2025

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ ، انها "أحكمت قبضتها القانونية لتتمكن من استرداد خمسة مليارات دينار عراقي في النصف الاول من العام الحالي بجهود مديرية / شعبة استرداد الأموال وتحصيل الديون الحكومية/ وتحت إشراف ومتابعة وزير التربية ومدير الشؤون القانونية".واوضح البيان، ان "المديرية نفذت الإجراءات بدقة متناهية مستندة على التقارير الواردة من للتربية وتطبيق التوصيات الصادرة عن اللجان التحقيقية وأوامر التضمين المعتمدة رسمياً، في واحدة من الخطوات الاستثنائية التي تبذلها الوزارة من اجل مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات التربوية".