الإعمار: قبول 7200 معاملة إقراض من صندوق الإسكان بـ4 أشهر

وقال المتحدث باسم الوزارة ، للوكالة الرسمية وتابعته إن "عدد المعاملات التي تم قبولها إلكترونيًا خلال الربع الأول من العام 2025 وحتى الأول من شهر نيسان بلغ أكثر من 7200 معاملة ضمن الإسكان".وأوضح الصراف أن "المعاملات المنجزة والمصروفة خلال الربع الأول من عام 2025، والتي شملت الدفعات الأولى والثانية والثالثة، بلغ عددها 6182 معاملة".وأضاف أن "المعاملات المصروفة كدفعة أولى (مقترضون جدد) بلغت 516 معاملة، والمصروفة كدفعة ثانية بلغت 1337 معاملة، أما المعاملات المصروفة كدفعة ثالثة فبلغت 4329 معاملة".وأكد "إجمالي المبالغ التي صُرفت خلال الفترة نفسها للدفعات الإقراضية كافة في جميع المحافظات بلغ أكثر من 111 مليار دينار عراقي".