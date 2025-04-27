70% من الضحايا ذكور و2024 يستعيد النشاط بعد هبوط.. الانتحار في العراق خلال 5 سنوات

وبحسب بيانات المركز التي اطلعت عليها ، فإن عام 2020 شهد 251 حالة انتحار، وفي 2021 ارتفعت الحالات الى 422 حالة، وفي 2022 ارتفعت الى 456 حالة، وفي 2023 انخفضت الى 274 حالة، لكن في 2024 عادت لترتفع الى 375 حالة.وعموما بلغ اجمالي حالات الانتحار خلال 5 سنوات بين 2020 و2024، 1778 حالة انتحار، شكل الذكور حوالي 70% منها حيث بلغت حالات الانتحار في صفوف الذكور 1244 حالة، فيما بلغت حالات الانتحار في صفوف الاناث 534 حالة.وعموما تبلغ حالات الانتحار لدى الذكور اكبر بحوالي 130% من عدد حالات الانتحار في صفوف الاناث.