إطلاق حملة لتوزيع دفاتر الضمان الصحي بين ذوي الإعاقة عبر 45 منفذا في بغداد

وأكد في بيان ورد لـ ، أن "الوزارة عبر هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، أنجزت شمول (68,766) مستفيدا من ذوي الإعاقة في "، مشيرا إلى أن "الجهود مستمرة لضمان تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة المهمة وشمول المحافظات كافة".من جانبها، أوضحت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة ذكرى أن "العمل يجري بوتيرة متسارعة لمتابعة جميع تفاصيل التوزيع لضمان وصول دفاتر الضمان الصحي إلى مستحقيها"، مؤكدة أن "حقوق ذوي الإعاقة أمانة وطنية نلتزم بحمايتها والدفاع عنها".وبحسب البيان، دعت عبدالرحيم، جميع المستفيدين المشمولين إلى "مراجعة المنافذ المحددة لاستلام دفاترهم، مع ضرورة إحضار الأصلية وصورة شخصية حديثة للمعاق".واشارت الى ان "المنافذ المعتمدة تنتشر في أكثر من 45 موقعا عبر عموم العاصمة ، لتسهيل عملية الاستلام وضمان وصول الخدمة للجميع بأسرع وقت".