جنايات الانبار: الإعدام والمؤبد بحق قاتل مدير محطة كهرباء الرمادي وعائلته

وبحسب بيان لمجلس القضاء، أقدم المدانون على قتل المجنى عليه مع ثلاثة من أفراد اسرته من بينهم زوجته واطفاله في قضاء هيت.وصدرت هذه الأحكام بحق القاتل وفقا للمادة 406 /1 / أ/ج/ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه، فيما صدرت الاحكام بحق ابنه وفقا للمادة نفسها من قانون العقوبات مع الاستدلال بأحكام المادة 132 / 1 من قانون العقوبات.