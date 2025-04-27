بمشاركة ألف متسابق.. العراق يتصدر بطولة العرب للروبوتات في تونس

وقال في ، في بيان ورد لـ ، إن "الوزير بارك الى الطالب من مدرسة الأوحد النموذجية والطالبة تبارك نبيل من مدرسة الفجر الجديد ذات المعايير الدولية بعد حصولهما على الجائزة بجدارة الاداء العلمي الابداعي، مثمنا دور اولياء الامور والملاك التدريسي ومنظمة اجيال التقنية لمساهمتها في صقل المواهب العلمية لدى الطلبة".وأوضحت الوزارة، الى ان "المتسابقين خاضوا اكثر من (١٤) مسابقة ضمت مختلف الفئات العمرية".