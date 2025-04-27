بعد إلقاء قطة في نهر دجلة.. وزارة البيئة "قلقة" وتتوعد بإجراءات

وقال عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة في بيان اطلعت عليه ، إن " تعرب عن قلقها العميق إزاء انتشار مشاهد عبر بعض المنصات الاجتماعية، توثق ممارسات مؤسفة لبعض الأشخاص بحق كائنات حية مثل الطيور والقطط، بما يتنافى مع أخلاق الأصيل".وأضاف أن "مثل هذه السلوكيات الشاذة لا تمثل الروح العراقية النبيلة، التي عُرفت عبر العصور بالرحمة والإنسانية واحترام الحياة بجميع أشكالها"، مؤكداً أن " لن يسمح بأن يُشوَّه إرثه الإنساني بهذه التصرفات الفردية المرفوضة".وأشار إلى أن "وزارة البيئة، بالتعاون مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تجاوزه"، داعياً في الوقت ذاته "أبناء الوطن كافة إلى ترسيخ ثقافة الرفق بالحيوان، واعتبار حماية الكائنات الحية مسؤولية أخلاقية ووطنية".وشدد على "ضرورة التحلي بالرحمة والرفق بالكائنات الحية، وتعزيز ثقافة احترام حقوق الحيوانات، باعتبارها جزءاً أصيلاً من المبادئ الدينية والقيم الوطنية والإنسانية، مبيناً أن "العراق، بتاريخه وثقافته، لا يقبل إلا بكل ما يسمو بالإنسانية ويرتقي بالمجتمع نحو أفق حضاري مشرق".