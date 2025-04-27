فوز برنامج "الله بالخير" على السومرية بجائزة ضمن مهرجان بغدادو

وبرنامج "الله بالخير" هو انساني اجتماعي من إنتاج وتقدمة الإعلامية بلسم حسين.ونال "الله بالخير" أفضل برنامج اجتماعي في عام 2024، وعاد خلال شهر رمضان 2025 وفتح نافذة أمل جديدة، وقدم رؤية مغايرة للحياة، حيث انتقلت الإعلامية بلسم حسين بين الشوارع حاملةً معها الخير والسعادة، وزرعت الطمأنينة لدى الكثير من المحتاجين والفقراء.يذكر ان مهرجان بغدادو المرخص من العراقية هو مهرجان للإبداع الإعلامي ومناسبة سنوية بارزة تحتفي بالإنتاجات الهادفة، من مسلسلات وبرامج متنوعة.ويُقام المهرجان سنويا في العاصمة ، بمشاركة نخبة من الفنانين، الإعلاميين، والمنتجين من داخل وخارجه، ويهدف إلى دعم وتشجيع الأعمال التي تعزز القيم الإنسانية، الاجتماعية، والوطنية.ويهدف المهرجان الى تكريم المسلسلات والبرامج التي تطرح رسائل بنّاءة وتساهم في توعية المجتمع وتحفيز صنّاع الإعلام والدراما على إنتاج محتوى راقٍ وهادف وإبراز المواهب العراقية والعربية الشابة في مجالات الدراما والإعلام.ويقدم المهرجان جوائز تقديرية لأفضل عمل درامي، أفضل برنامج توعوي أو اجتماعي، وأفضل أداء تمثيلي، إضافة إلى جوائز خاصة للإبداع والإخراج والكتابة.