وعليه فان عدد أيام دوام الموظفين للأسبوع الحالي 4 فقط بدءا من اليوم الاحد ولغاية يوم الأربعاء الموافق الـ30 من نيسان الحالي.وعيد العمال هو احتفال عالمي يُقام في الأول من أيار من كل عام، ويُكرم فيه العمال ويُسلط الضوء على حقوقهم وإنجازاتهم.وأصله يعود إلى أواخر التاسع عشر، عندما خرج العمال في وأماكن أخرى في مظاهرات للمطالبة بتحسين ظروف العمل، خصوصاً تحديد ساعات العمل إلى 8 ساعات يومياً.وبمرور الوقت، أصبح عيد العمال مناسبة للاحتفال بالطبقة العاملة، وللمطالبة بالمزيد من الحقوق مثل الأجور العادلة والتأمينات الاجتماعية والبيئة الآمنة للعمل.وفي كثير من الدول، ومن ضمنها ، يعتبر هذا اليوم رسمية.