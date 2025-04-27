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حسابات فلكية جديدة حول موعد عيد الأضحى
محليات
2025-04-27 | 10:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
3,131 شوهد
السومرية نيوز
– محلي
كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد غرة شهر
ذو الحجة
للعام الهجري 1446.
ووفقًا للحسابات الفلكية، فان "
هلال
شهر
ذو الحجة
يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فجر يوم الثلاثاء الموافق 27 ايار 2025 (29 ذو القعدة 1446 هـ)".
وأضاف "من المتوقع أن يبقى
الهلال
الجديد في سماء
مكة
المكرمة لمدة 38 دقيقة، كما يبقى الهلال في سماء العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 9 و59 دقيقة".
وبناءً على ذلك، تكون غرة شهر ذو
الحجة
فلكيًا يوم الأربعاء 28 ايار 2025، على أن تكون وقفة
عرفات
يوم الخميس 5 حزيران 2025، ويحل
عيد الأضحى
المبارك
يوم الجمعة 6 حزيران 2025، وبذلك يتبقى نحو 35 يومًا تقريبًا على قدوم عيد الأضحى المبارك.
يُذكر أن
التقويم
الهجري، والذي تعتمد عليه العديد من
الدول العربية
وعلى رأسها
المملكة العربية السعودية
، يعتمد على الدورة القمرية لتحديد بداية الأشهر.
>>
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