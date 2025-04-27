حسابات فلكية جديدة حول موعد عيد الأضحى

ووفقًا للحسابات الفلكية، فان " شهر يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فجر يوم الثلاثاء الموافق 27 ايار 2025 (29 ذو القعدة 1446 هـ)".وأضاف "من المتوقع أن يبقى الجديد في سماء المكرمة لمدة 38 دقيقة، كما يبقى الهلال في سماء العواصم والمدن العربية والإسلامية بين 9 و59 دقيقة".وبناءً على ذلك، تكون غرة شهر ذو فلكيًا يوم الأربعاء 28 ايار 2025، على أن تكون وقفة يوم الخميس 5 حزيران 2025، ويحل يوم الجمعة 6 حزيران 2025، وبذلك يتبقى نحو 35 يومًا تقريبًا على قدوم عيد الأضحى المبارك.يُذكر أن الهجري، والذي تعتمد عليه العديد من وعلى رأسها ، يعتمد على الدورة القمرية لتحديد بداية الأشهر.