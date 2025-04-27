أربيل تمنع دخول المواشي دون فحص وتحذر من "تقطيع اللحوم مع الخيار"

وقال خوشناو في بيان اطلعت عليه ، إن "اجتماعاً خاصاً عقد المحافظة لمناقشة آخر مستجدات مرض الحمى النزفية الذي يُعد من الأمراض الفيروسية الخطيرة التي قد تهدد حياة الإنسان"، مبيناً أن "السلطات الصحية في الإقليم تتابع عن كثب الوضع".وأضاف أن "الإجراءات ستستمر من أجل حماية المواطنين من أي خطر محتمل"، مشيراً إلى اتخاذ مجموعة تدابير للحد من انتشار المرض، وبينها "عدم ذبح الحيوانات خارج المسالخ دون فحص بيطري، ومن واجب قائممقام ومديري النواحي والبلديات ولجان ولجان مراقبة الأسواق منع ذلك، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يخالف ذلك".وطلب من "القصابين الالتزام بالإرشادات الصحية واتباع إجراءات الوقاية المقررة"، داعياً "المواطنين إلى شراء اللحوم الحمراء من الأماكن المرخصة، وارتداء القفازات، وعدم التعرض لأي إصابات، وتقطيع اللحوم بشكل منفصل عن شرائح الخضار".وشدد على "ضرورة التعاون مع الجهات المعنية في عمليات تعقيم وتنظيف الحيوانات المحلية"، موضحاً أنه "على كافة المواطنين أصحاب الحيوانات ومربي الماشية إبلاغ إدارة الطب البيطري ومخاتير القرى عن رش حيواناتهم بدواء الجاري استخدامه حاليا".ولفت إلى "إلزام أصحاب ميادين بيع الحيوانات بالتعاون مع البيطريين برشها بالمبيدات وأدوية التعقيم، ويجب على أصحاب المزارع وتجار الحيوانات الالتزام بالرش البيطري لحيواناتهم، وأن تخضع مزارع الحيوانات الخاصة في لإشراف البيطريين لضمان صحة وسلامة الحيوانات".وشدد محافظ على "منع دخول الحيوانات أو اللحوم من خارج محافظة أربيل دون فحص بيطري دقيق".