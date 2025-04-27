العراق يعلن اعتقال داعشي حرض على عملية دهس في مدينة أميركية برأس السنة

وقُتل 14 شخصا على الأقلّ وأصيب نحو 30 آخرين في الأول من كانون الثاني حين دهس الجندي الأميركي السابق الذي اعتنق فكر تنظيم بحسب (إف بي آي)، بمركبته حشدا من المحتفلين بحلول في المدينة الواقعة بجنوب .وقُتل جبار في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، فيما رجح الفدرالي بأن يكون المنفذ قد تصرّف بشكل منفرد بعدما تطرّق في بادئ الأمر إلى احتمال تعاونه مع شركاء.وأورد في بيان أنه "أُلقي القبض على متورط ينتمي لكيان داعش الإرهابي قام بالتحريض عن حادثة الدهس"، وذلك بعدما تلقى "طلبا من الولايات المتحدة الأميركية للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بالعملية".وأشار إلى أن " الأولى (...) حددت هوية المتهم و(ألقت) القبض عليه في كونه أحد عناصر ما يسمى بمكتب العمليات الخارجية لكيان داعش الارهابي"، لافتا إلى أن الموقوف "سيُعرض على القضاء العراقي لمحاكمته".ورغم إعلان القوات العراقية دحر داعش محليا في 2017، لا تزال بعض خلايا التنظيم المتطرف تنشط في مناطق عراقية عدّة وتشنّ هجمات تستهدف القوات الأمنية، خصوصا في مناطق بعيدة عن المدن.وأشار تقرير للأمم المتحدة صدر مطلع العام إلى أن "العمليات المنفّذة في العراق أدّت إلى مقتل عدد كبير من القياديين الكبار بداعش في البلد".