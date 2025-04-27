العراق يتعاقد مع شركات أوروبية لإنشاء معمل إنسولين

وقال المدير المفوض لشركة الذروة للصناعات الدوائية للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "مذكرة تفاهم تتضمن إنشاء معمل لإنتاج الإنسولين داخل ، تم توقيعها مع شركة ألمانية وشركة بايتون الهولندية، وهي إحدى الشركات الأربع الرائدة عالميًا في إنتاج الأنسولين".وأضاف، أن "المعمل سيكون في ، وقد تم تحديد الأرض المخصصة لإنشائه، ونحن بصدد المضي قدمًا في الإجراءات التعاقدية".، مبيناً أن "مشروع إنتاج الأنسولين في العراق بجودة أوروبية متكاملة، جاء نتيجة الدعم الحكومي للمشاريع الخاصة بالقطاع الصحي وإنتاج الأدوية، ومن بينها موضوع الضمانات السيادية".من جانبه، نقلت وتابعته نيوز عن الوكيل الإداري لوزارة خميس ، إن "العراق يعاني من حاجة كبيرة إلى مادة الأنسولين"، مبيناً أن "العقود السابقة لاستيراده كانت تعتمد على مدد زمنية طويلة لجلبه من الخارج".وأوضح أن "توقيع عقد جديد مع شركات عالمية لإنتاج الأنسولين داخل العراق، هي خطوة إيجابية ليس فقط على مستوى البلاد، بل على مستوى المنطقة ككل، حيث سيكون هذا المصنع من أوائل المصانع المنتجة للأنسولين ولأول مرة إقليمياً".ولفت إلى أن "الأنسولين يعد علاجًا أساسيًا لمرضى السكري، وتوفيره بشكل منتظم وسريع يعد أمرًا ضروريًا، خاصة أن نقصه قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة للمرضى".