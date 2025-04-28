رابطة شركات السفر والسياحة تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي

وقال بيان للمكتب الإعلامي والعلاقات العامة للرابطة إن " العراقي افتُتح اليوم بمشاركة وإشراف والآثار وهيئة السياحة العراقية وبمشاركة نخبة من شركات السفر والسياحة، والشركات الزائرة للجناح من مختلف المحافظات العراقية، بالإضافة إلى زوار من مختلف والأجنبية".وبحسب البيان، أشاد جميع الزائرين بالتصميم المميز للجناح العراقي الذي يجسد مجسم البابلية.من جانبه، قال حيدر ، شركات السفر والسياحة في ، إن "مشاركة الرابطة في معرض سوق السفر العربي ATM بدورته الـ32 هي المشاركة العراقية الرابعة على التوالي، حيث يُعتبر من أهم المعارض السياحية المتخصصة في الشرق الأوسط والعالم من حيث مشاركة شركات سفر وسياحة عربية وعالمية، وشركات طيران، وأنظمة حجوزات للفنادق والطيران. ويشارك في المعرض أكثر من 2800 شركة عارضة، 17% منها من الشرق الأوسط و83% من بقية أنحاء العالم".وأشار الدجيلي إلى أن "الهدف من المشاركة هو إبراز العراق كوجهة سياحية مهمة في الشرق الأوسط، والترويج للسياحة الأثرية والدينية والثقافية في أرض بلاد ، والعمل على عقد تفاهمات واتفاقيات تعزز سوق العمل السياحي المشترك بين العراق وجميع دول العالم".