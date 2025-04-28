إخماد حريق كبير في محطة كهرباء شرق كربلاء (صور)

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت، اليوم، من إخماد حريق كبير اندلع في خزانين لمادة الدهن الأسود داخل محطة كهرباء ديزلات شرق ".وأضاف المصدر، أن "الحادث لم ينتج عنه خسائر او إصابات بشرية واقتصرت على اضرار مادية فقط".