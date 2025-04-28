لجنة وطنية لإنشاء قاعدة بيانات موحدة لذوي الهمم

وذكر مكتبها الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " التقت بالسفير الاماراتي لدى مطر لبحث الية التعاون بين البلدين واستراتيجية NDIS التي وضعتها دولة وفتح افاق التعاون في مجال دعم حقوق ذوي الهمم على كافة المستويات التربوية والصحية والاجتماعية".وتابعت، ان " رئيس شكل لجنة لوضع استراتيجية وطنية وقاعدة بيانات موحدة لذوي الهمم وكذلك الاطلاع على تجربة دولة الامارات في هذا المجال والاستفادة منها".