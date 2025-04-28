العدل توجه بإنشاء مجمع عدلي في نينوى

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وزير العدل أجرى زيارة رسمية إلى ، التقى خلالها المحافظ ، وتم بحث آفاق التعاون المشترك لتطوير واقع المؤسسات العدلية في المحافظة".وتابعت، انه "الوزير اكد حرص الوزارة على تعزيز العمل التضامني مع إدارة ومجلس محافظة لتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات العدلية"، مشيرًا إلى أن "هذه الجهود تأتي انسجامًا مع البرنامج الحكومي ودعمًا لحملة الإعمار التي تشهدها المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين".وأضافت، انه "عقد اجتماع موسع في مقر ديوان المحافظة، بحضور مديري الدوائر العدلية في نينوى، تم بحث أبرز معوقات العمل وأولويات التعاون المشترك، حيث وجّه معالي الوزير بشطر مديرية تسجيل عقاري الزهور وشطر دائرة التنفيذ، بما يسهم في تسهيل تقديم الخدمات وتقليل الزخم على المواطنين".واردفت: " الوزير وجّه معاليه بالشروع بإنشاء مجمع عدلي متكامل في المحافظة، يضم الدوائر العدلية كافة لتعزيز كفاءة العمل وتقديم الخدمة في بيئة مؤهلة وعصرية".