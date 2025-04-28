التعليم تستعد لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج "أدرس في العراق"

وذكر بيان للوزارة، أن "العبودي استقبل السفير التركي لدى إنان، وناقشا تطوير مجالات التعاون الأكاديمي بين مؤسسات البلدين، وأكد استعداد العراق ومؤسساته الجامعية الى التعاون في البحث العلمي المشترك، وتطوير سياقات التفاهم والتبادل الثقافي، مشيرا الى أن الوزارة وجامعاتها تستقطب آلاف الطلبة الدوليين ضمن برنامج ادرس في العراق، وتستعد لإطلاق نسخته الثالثة قريبا".بدوره أعرب السفير التركي، وفق البيان، عن "سعادته بمستوى التنسيق بين الجانبين ومستوى مؤشرات التنمية في العراق"، لافتا إلى "رغبة الطلبة الأتراك للدراسة في الجامعات العراقية، التي تمتلك تاريخا وحضورا علميا هاما".