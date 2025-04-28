بالصور.. أهالي بغداد على موعد مع تدشين مجسر جديد الليلة

وذكر مراسل ، ان "هناك استعدادات لافتتاح مجسر سوق في ببغداد، امام حركة سير المركبات".وسيسهم هذا المجسر بفك الاختناقات المرورية التي كانت تحصل في المنطقة، والمناطق القريبة منها.