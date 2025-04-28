الوقف السني: يوم غد الثلاثاء غرة شهر ذي القعدة

وقال الديواني فير بيان ورد لـ ، ان "يوم غد الثلاثاء الموافق الـ27 من نيسان الحالي هو اليوم الأول من شهر ذي القعدة لعام 1446 هـ".جاء ذلك بعدما اعلن ، اليوم الاثنين، ان يوم غد الثلاثاء هو الأول من ذي القعدة.وقال مكتب في بيان ورد لـ نيوز، ان "يومَ غدٍ الثلاثاء الموافق ( 29 / 4 / 2025م) هو اليوم الأول هو الأول من شهر ذي القعدة لعام 1446 هـ".