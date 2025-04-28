عشائر زوبع بشأن الحملة ضد رفاه الزوبعي: نحتفظ بحقنا باتخاذ الإجراءات العشائرية والقانونية

وذكر بيان للعشائر ورد لـ ، "تابعنا بأسف شديد الحملة المغرضة التي استهدفت ابنتنا رفاه ، من خلال التصريحات المسيئة التي صدرت عن المدعو براء ، والتي طالت سمعتها الشخصية باتهامات باطلة لا أساس لها من ".واضاف ان "ما صدر عن المدعو براء النمر، من اتهام صريح لابنتنا بالابتزاز، نعتبره فعلًا مشينًا، وتشهيرًا علنيًا لا يمكن به، وابتزازًا سافرًا مارسه جهارًا نهارًا عبر وسائل الإعلام، وهو سلوك لا يصدر إلا عن من تجرد من القيم والمبادئ"، لافتا الى ان "انسحاب ابنتنا رفاه الزوبعي من حزب تقدم، كان قرارًا سليمًا وموقفًا مشرفًا، أثبتت به أنها صاحبة مبادئ وقيم عليا، وأنها تأبى أن تبقى ضمن كيان ينتهج أساليب التسقيط الرخيص بحق أبنائه وأعضائه".وأكد أن "عشائر زوبع تضع ثقتها الكاملة بابنتها رفاه، وتفخر بمواقفها الوطنية والمهنية، وترى أن هذه الحملة لن تزيدها إلا شموخًا وثباتًا"، لافتا الى "اننا نبرأ من كل حزب أو جهة تتبنى هذا النهج المشين في التعامل مع أبناء جلدتها".وحذرت العشائر "من استمرار حملات التشهير"، متوعدة "بالاحتفاظ بحقنا الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات العشائرية والقانونية اللازمة بحق من أساء أو يحاول الإساءة إلى ابنتنا رفاه الزوبعي".