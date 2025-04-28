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توجيه حكومي بشان العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة

محليات

2025-04-28 | 14:28
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
توجيه حكومي بشان العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة
5,353 شوهد

السومرية نيوز – محلي
اصدر وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، توجيها بشأن العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين اجرى زيارة إلى سفارة جمهورية العراق في واشنطن يوم الاثنين الموافق 28 نيسان 2025، حيث التقى بسفير العراق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، نزار الخيرالله، وأعضاء كادر السفارة".
واضافت ان "الزيارة جاءت في إطار متابعة سير العمل الدبلوماسي وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، بالتزامن مع المباحثات التي يجريها الوزير مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته الحالية إلى واشنطن"، لافتة الى ان "الوزير بحث خلال اللقاء، مع كادر السفارة سُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
وذكرت ان "اللقاء تناول التحضيرات الجارية لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين العراق والولايات المتحدة، المزمع عقده قريبًا، والذي سيناقش التعاون في عدة مجالات، مع التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لهذه الاجتماعات".
وأشاد الوزير "بالجهود الكبيرة التي يبذلها السفير وكادر السفارة في هذا الإطار"، مشيرا الى "أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية الراهنة".
وشدد "على ضرورة تبسيط الخدمات القنصلية المقدمة للجالية العراقية في الولايات المتحدة"، مؤكداً "أهمية تحسين جودتها".
من جانبه، أعرب السفير نزار الخير الله عن تقديره لهذه الزيارة، واصفًا إياها بـ"خطوة داعمة للعمل الدبلوماسي تأتي في ظل ظروف وتحديات كبيرة تمر بها المنطقة".
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