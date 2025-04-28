توجيه حكومي بشان العراقيين المقيمين في الولايات المتحدة

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "نائب رئيس اجرى زيارة إلى في يوم الاثنين الموافق 28 نيسان 2025، حيث التقى بسفير لدى ، نزار الخيرالله، وأعضاء كادر السفارة".واضافت ان "الزيارة جاءت في إطار متابعة سير العمل الدبلوماسي وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، بالتزامن مع المباحثات التي يجريها الوزير مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته الحالية إلى واشنطن"، لافتة الى ان "الوزير بحث خلال اللقاء، مع كادر السفارة سُبل تطوير بين البلدين، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الاستراتيجي".وذكرت ان "اللقاء تناول التحضيرات الجارية لعقد اجتماع بين العراق والولايات المتحدة، المزمع عقده قريبًا، والذي سيناقش التعاون في عدة مجالات، مع التأكيد على أهمية الاستعداد الجيد لهذه الاجتماعات".وأشاد الوزير "بالجهود الكبيرة التي يبذلها السفير وكادر السفارة في هذا الإطار"، مشيرا الى "أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في ظل التطورات الإقليمية الراهنة".وشدد "على ضرورة تبسيط الخدمات القنصلية المقدمة للجالية العراقية في "، مؤكداً "أهمية تحسين جودتها".من جانبه، أعرب السفير عن تقديره لهذه الزيارة، واصفًا إياها بـ"خطوة داعمة للعمل الدبلوماسي تأتي في ظل ظروف وتحديات كبيرة تمر بها المنطقة".