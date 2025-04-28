حريق داخل ساحة شاحنات في الموصل (فيديو)

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، باندلاع حريق داخل ساحة شاحنات في بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "احتراق ساحة التريلات في صناعة جانب الأيسر من مدينة "، مشيرا الى "نداءات الى فرق الدفاع المدني بالتوجه فوراً".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.